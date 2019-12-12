زعيمة ميانمار أمام محكمة العدل الدولية في جلسة أخيرة لقضية إبادة جماعية بحق الروهينغا

تعود زعيمة ميانمار، أونغ سان سو كي، إلى محكمة العدل الدولية، في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الخميس من أجل الدفاع عن بلادها تجاه تهم بارتكابها إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

وكانت دولة غامبيا رفعت دعوى أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة بناء على الاتفاقية الأممية لعام 1948 والتي تعرف باتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، وطلبت الحكومة الغامبية من هيئة المحكمة اتخاذ "إجراءات مؤقتة" لإبقاء الوضع على ما هو عليه لحين الفصل في القضية.

الجلسة التي تعقد اليوم، هي جلسة استماع للدفوع، إذ يقوم كل طرف بالردّ على ادعاءات الطرف الآخر التي أدلى بها للمحكمة خلال اليومين الماضيين.

محكمة العدل الدولية كانت بدأت الثلاثاء الماضي أولى جلسات الاستماع، بعد أن رفعت غامبيا دعوى ضد ميانمار متّهمة إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الروهينغا.

وكان الفريق القانوني الغامبي قدّم في أولى جلسات الاستماع شهادة مفصلة عن أعمال قتل وانتهاكات زعم أن جيش ميانمار ارتكبها منذ العام 2016 في إطار حملة دفعت أكثر من 730 ألف من الروهينغا للهروب إلى بنغلادش، فيما تحدّث محققون أمميون أن نحو عشرة آلاف شخص من الروهينغا ربما يكونون قد لقوا حتفهم.

ومن ناحيتها، زعمت سو كي، في حديث أمام القضاة، بأن المحكمة غير مختصّة، وقالت: إنه حتى لو وقعت انتهاكات للقانون الإنساني أثناء ما وصفته بأنه "صراع داخلي"، فإنها لا تصل إلى حد الإبادة الجماعية ولا تشملها اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

وحسب التوقّعات فإن الطاقم القانوني الغامبي بقيادة وزير العدل أبو بكر تامبادو، سيدعّم من حجّته بأن ما قامت به ميانمار يندرج تحت بند الإبادة الجماعية، على اعتبار أن الهجمات التي استهدفت الروهينغا جاء في سياق عملية تطهير عرقي مخطط لها.

أما سو كي، فمن المتوقع أن تلقي بياناً بقلم طاقمها القانوني بعد استماعه للطرف المدّعي، فيما لم تحدد المحكمة موعدا لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات المؤقتة، علماً أن قرارات المحكمة ملزمة ولا يمكن الطعن فيها، لكنّ ليس من آليات من أجل فرض تطبيق الأحكام على الطرف المدان.