ماكرون يدعو السلطات الجزائرية لبدء "الحوار" مع الشعب بعد فوز تبون

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة السلطات الجزائرية لبدء "حوار" مع الشعب الجزائري بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيسًا للبلاد في اقتراع رفضه المتظاهرون.

وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحافي في بروكسل "أخذت علمًا بالإعلان الرسمي عن فوز السيد تبون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية من الجولة الأولى"، مشدداً على ضرورة "بدء حوار بين السلطات والشعب".

وفاز تبون في الانتخابات الرئاسية بنسبة 58.15 بالمئة، ليصبح رئيسا من الدورة الأولى، بحسب ما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجمعة.

واحتشد المتظاهرون بوسط الجزائر العاصمة للتعبير عن رفضهم لرئيس الجمهورية المنتخب المقرّب من سلفه عبد العزيز بوتفليقة، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وردّد المتظاهرون "الله أكبر، الانتخاب مزور" و"الله أكبر نحن لم نصوت ورئيسكم لن يحكمنا" في يوم الجمعة الثالث والأربعين على التوالي منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في شباط/فبراير.