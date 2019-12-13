من هو عبد المجيد تبون الذي فاز بالانتخابات الرئاسية الجزائرية؟

فاز رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية بعد أن حصل على أربعة ملايين و945 ألف صوت، حاصداً نسبة 58.15 بالمئة من أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت يوم أمس الخميس، والتي يرفضها المحتجون الجزائريون ليصبح رئيساً للبلاد من الدوة الأولى.

من هو الرئيس عبد المجيد تبون؟

ولد الرئيس الجديد للجزائر بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 1945 في مدينة المشرية في ولاية النعامة، تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة. وهو متزوج وأب لخمسة أولاد.

شغل تبون منصب الوزير الأسبق في حكومة الجزائر في العام 2017، بعد أن عينه الرئيس المتنحي عبد العزيز بو تفليقة في مايو/أيار من العام نفسه ليخلف عبد المالك سلال الذي قضت المحكمة الجزائرية قبل أيام بسجنه لمدة 12 عاما بعد إدانته بتهم متعلقة بالفساد.

واستلم تبون الوزارة رسميا بتاريخ 25 مايو/أيار 2017، وأقيل يوم 15 أغسطس/آب ليحل مكانه أحمد أويحي المحكوم أيضا بالسجن لمدة 15 عاما.

تخرج الرئيس الجزائري من المدرسة الوطنية للإدارة، وحاز على شهادة في الاقتصاد والمالية في العام 1965.

عمل تبون في مجالات عدة وشغل وظائف سياسية وبرلمانية ووزارية، وشغل منصب وال (محافظ) مرات عدة، وكان لفترة وجيزة وزيرا منتدباً في عام 1991 في ظل رئاسة الشاذلي بن جديد.

في العام 1999 أعاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اختياره لمنصب وزير السكن والعمران في الحكومة، واحتفظ بمنصبه لغاية 2002. ثم وبعد عشر سنوات، عاد ليصبح وزيرا مرة أخرى، وتم تكليفه بمهام وزير التجارة بالنيابة حتى تعيينه رئيسا للوزراء في 2017.

إلا أنه وبعد ثلاثة أشهر تمت إقالته بعد تهجمه على رجال الأعمال الذين يدورون في فلك الرئيس.

ولا يزال تبون عضوا في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، لكنه ترشح كمستقل بعيدا عن حزب بوتفليقة المرفوض شعبيا.