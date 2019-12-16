تعرف على سرِّ صلابة السكاكين اليابانية التقليدية

في هذه الحلقة من برنامج "غو جابان"، توجهنا إلى منطقة تسوبامي-سانجو كي نكتشف صناعة الأدوات المعدنية التقليدية وهي من أقدم الصناعات في اليابان. هذه المنطقة الموجودة في محافظة نيغاتا، تعرف بصناعة الأواني النحاسية التي تدعى باسم تسوإيكي أي "تشكيلُ المعادن بالطرق اليدوي". العمل هنا يحترم التقاليد القديمة، وبإمكانكم زيارة المشاغل للتعرف على المهارات اليدوية التي يتقنها الحرفيون اليابانيون، أو حتى يمكنكم صناعة سكين بأنفسكم، كما فعلنا نحن!

زرنا قاعة "سانجو بلاكسميث"، وتحدثنا إلى مديرها هارو هاسيغاوا فأخبرنا عن تاريخ هذا المشغل التدريبي : "أنشئ هذا المركز قبل 15 عامًا. يأتيه، في كل عام، حوالى 5 آلاف شخص لتعلم التعامل مع المعادن. وفي السنوات الماضية، أصبح الناس يأتون من الخارج ليختبروا هذه التجربة!".

الطرق على النحاس في اليابان يورونيوز

الرمل الحديد سر صلابة السكاكين اليابانية

يعود تاريخ هذه المنطقة إلى 800 عام، عندما اكتشف الناس الرمل الحديدي في مجرى نهر إغاراشي الذي يمر بمدينة سانجو. وبدأوا باستخدامه لتصنيع المعادن. تعود خصوصية السكاكين اليابانية إلى الصلابة الناتجة عن مزج الفولاذ الكربوني وحمض البوريك. ولهذا السبب ذاع صيتها في العالم. وتصنيع هذه القطع يتطلب اتباع خطوات كثيرة، ويحتاج إلى وقت طويل. وتنتقل هذه المهارات اليدوية من جيل إلى جيل.

مشغل توجيرو لصناعة السكاكين يورونيوز

تومو ماتسومارا، مدير مشغل "توجيرو لصناعة السكاكين" : ""لصناعة سكين واحد نحتاج إلى يومين على الأقل. وهذه هي الطريقة اليابانية التقليدية في الحدادة. نحن لا زلنا نصنع السكاكين بحسب التقنيات الموروثة من حقبة تصنيع السيوف في العصور