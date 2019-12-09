منطة "أورابانداي" اليابانية تكشف ألوانها وأسرارها في الخريف!

توجهنا إلى أورابانداي، بمحافظة فوكوشيما، لنتعرف على مناظرها الطبيعية وبحيراتها المتلألئة. هذه المنطقة أصبحت من المعالم السياحية الشهيرة في اليابان، وهي تبدو بأبهى حللها خلال فصل الخريف! قالت لنا سيدة كانت برفقة زوجها وأطفالها: "فصل جميل، ونحن سعداء للغاية أن نعرّف أبناءنا على هذه المشاهد الجميلة!". وعبّر الزوج عن إعجابه بألوان الطبيعة: "التباين بين زرقة البحيرة واحمرار أوراق الخريف، رائع جدا!".

المرشد السياحي، موتسوهيرو إكيدا، حدثنا عن تاريخ هذه المنطقة الطبيعية: "لقد ثار جبل بانداي قبل 131 عاما، قاذفا التراب والرمال. عندها توقف جريان النهر، وتشكلت البحيرة. ثم عادت الأشجار للنمو ودبت الحياة في الطبيعة من جديد".

أورابانداي، بمحافظة فوكوشيما، يابان يورونيوز

برفقة مرشدنا، دخلنا إلى عمق الغابة، عند منتزه غوشيكينوما، فيه مسار بطول 4 كيلومترات، يمكن أن قطعه خلال ساعة وربع الساعة. وتشتهر هذه المنطقة بألوان بركاتها الزرقاء.

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أورابانداي، بمحافظة فوكوشيما، اليابان يورونيوز

خلال النزهة تبين لنا أن العلاقة بين اليابانيين والطبيعة وثيقة جدا، بل إنها روحية، فهم يحترمونها بشكل كبير! رئيس كهنة هانيتسو جينجا، شيغتسوغو ميازاوا، قال لنا عن طريقة تعامل الديانة الشنتوية مع الطبيعة: "لا يريد شنتو السيطرة على الطبيعة، بل يؤكد على العيش فيها والتعايش معها. وهذه هي طريقتنا في التفكير!".

أورابانداي، بمحافظة فوكوشيما، اليابان يورونيوز

وعندما يحل الليل تشعرون أنكم حقا في داخل حكاية خرافية في تلك المنطقة من اليابان!