محكمة بلجيكية تؤجل البت في ملف ترحيل زعيم كاتالونيا السابق إلى إسبانيا

أرجأت محكمة بلجيكية اليوم الاثنين 16 ديسمبر/كانون الأول النظر بقضية تسليم رئيس إقليم كتالونيا السابق كارلس بيغديمونت إلى إسبانيا إلى فبراير/شباط من العام المقبل 2020.

وقال محامي بيغدينموت إن المحكمة قررت تأجيل القضية حتى الثالث من فبراير/شباط حتى تتخذ محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ القرارات اللازمة. ولفت إلى أنه تم تأجيل المحاكمة نظرا للحصانة الأوروبية التي يتمتع بها موكله.

وفرّ الرئيس الإقليمي الكتالوني السابق من إسبانيا إلى بلجيكا لتفادي ملاحقته قضائيا، بعد أن أعلنت الحكومة المركزية في مدريد إقالته من منصبه على خلفية إعلان برلمان كتالونيا استقلال الإقليم في 27 أكتوبر 2017.

وأصدرت المحكمة الإسبانية العليا في أكتوبر/تشرين الأول مذكرة توقيف بحق بيغديمونت بعد أن حكمت على 12 سياسيا وناشطا من زملائه بالسجن بتهمة التحريض على الانفصال عن إسبانيا وإساءة استخدام الأموال العامة والعصيان.

وفي العام 2017 أصدرت إسبانيا أمرًا أوليًا باعتقال بيغديمونت إلا أنها أقدمت على سحبه في وقت لاحق بعد أن قضت محكمة ألمانية بأنه لا يمكن تسليمه إلى إسبانيا بتهمة التمرد، والتي كانت من أولى التهم الموجهة ضده.