إصابة حوالي 300 شرطي بجروح في أعمال العنف في كاتالونيا

أصيب 289 عنصرا من قوات الأمن بجروح لا يزال اثنان منهم في المستشفى، في تظاهرات عنيفة وقعت في كاتالونيا احتجاجا على صدور أحكام ثقيلة بالسجن على قادة انفصاليين كما قالت الحكومة الإسبانية الجمعة.

ومعظم هؤلاء الجرحى (226) هم ضمن الحصيلة الرسمية للجرحى ال593 الذين عالجتهم أجهزة الطوارىء التابعة لحكومة كاتالونيا بين 14 و20 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وكانت معلومات خاطئة سرت على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن سقوط 600 جريح على أيدي الشرطة.

وجرح 289 شرطيا في مواجهات مع متظاهرين عنيفين ألقوا حجارة وزجاجات حارقة وكرات فولاذية عليهم "بينهم 154 عنصرا من الشرطة الاقليمية و134 من الشرطة الوطنية" وشرطي من وحدة أخرى كما قالت المتحدثة باسم الحكومة إيزابيلا سيلا.

وكانت أجهزة الطوارىء في كاتالونيا نشرت في 22 من الجاري بيانا أشار إلى معالجة 593 جريحا بينهم 226 شرطيا.

وقالت المسؤولة عن دائرة الصحة في كاتالونيا ألبا فيرغيس إن أربعة متظاهرين فقدوا عينا ثلاثة منهم في حالة حرجة.

وذكرت وزارة الداخلية لفرانس برس أن الحصيلة الأخيرة للشرطيين الجرحى أكبر لان البعض عولج في عيادات خاصة.

إقرأ المزيد على يورونيوز:

هل تقلب أزمة كتالونيا الموازين في الانتخابات الإسبانية المقبلة؟

شاهد: ليلة خامسة عنيفة.. كتالونيا غاضبة وتدعو مدريد إلى مفاوضات غير مشروطة

حراك كتالونيا: الاتحاد الإسباني لكرة القدم يحدد موعداً جديداً للـ"كلاسيكو"