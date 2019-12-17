استطلاع للرأي يؤكد ارتفاع شعبية ترامب رغم قضية عزله

ذكر استطلاع للرأي نشر يوم الاثنين أن البيانات الاقتصادية الجيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ساعدت في حصوله على أعلى نسب تأييد منذ انتخابه بالرغم من قضية عزله. ورغم أن استطلاع الرأي الذي أجرته "جامعة كوينيبياك" أشار إلى أن نسبة التأييد لترامب بلغت 43 بالمئة، إلا أن الرقم لا يزال أقل بكثير من نسب التأييد لجميع رؤساء العهد الحديث في الولايات المتحدة تقريبًا في الفترة نفسها من عهدهم.

وأظهر الاستطلاع الذي جرى بين 11 و15 كانون الأول/ديسمبر أن 52 بالمئة من الأمريكيين لا يزالون غير راضين عن أداء ترامب. وبقيت نسب التأييد منخفضة نسبيًا على مدى عهده. وتكشف الأرقام الأخيرة عن تزايد التأييد لترامب رغم إجراءات العزل التي تهدد رئاسته.

وقد يصوّت مجلس النواب على عزل ترامب بتهمتي استغلال منصبه وعرقلة الكونغرس بموعد أقربه الأربعاء المقبل.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أظهر استطلاع آخر لـ"كوينيبياك" أن نسبة التأييد لترامب بلغت 41 بالمئة وعدم التأييد 55 بالمئة، بينما بلغت هذه النسب 38 و58 بالمئة في استطلاع أجري في تشرين الأول/أكتوبر أي قبل بدء جلسات الاستماع في قضية العزل.

ويبدو أن معظم التأييد لترامب مرتبط بالنظرة الإيجابية للاقتصاد، الذي يشهد فترة نمو قوي وسط نسب بطالة منخفضة لمستويات قياسية.

وأظهر الاستطلاع الأخير أن نحو ثلاثة أرباع المستطلعين أي ما يوازي 73 بالمئة رأوا أن الاقتصاد في وضع جيّد أو ممتاز.

وقالت المحللة لاستطلاعات "كوينيبياك" ماري سنو، إن "هذه النظرة للاقتصاد على أنه قوي تساعد ترامب على ما يبدو في الحصول على أعلى نسبة تأييد لأدائه منذ انتخابه، رغم أنه يواجه التحول إلى ثالث رئيس يتم عزله في تاريخ الولايات المتحدة".

وأظهر الاستطلاع تغيّراً طفيفًا في الأرقام بشأن عزله الذي أيّده 45 بالمئة مقابل 51 بالمئة عارضوا الخطوة. وبلغت نسب تأييد ومعارضة عزله في تشرين الأول/أكتوبر 45 و48 بالمئة.

وعند فرز الإجابات على أساس حزبي، بدت نتائج الاستطلاع مختلفة بشكل كبير إذ عارض 95 بالمئة من الجمهوريين عزل ترامب بينما أيّد ذلك 86 بالمئة من الديمقراطيين.