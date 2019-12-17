ماهي مقاطع الفيديو التي نالت اهتمامكم على يورونيوز عربي في 2019

على صفحتنا الرسمية على موقع فيسبوك كانت أولى مقاطع الفيديو التي أوليتموها اهتمامكم ومشاركاتم:
1 بولندا: بولندي يتسلق برج فندق بوارسو في 12 ثانية ويسبق المصعد
2 روسيا: قط بدين ممنوع من السفر على متن طائرة روسية يعرض صاحبه للعقوبة
3 بريطانيا: الأميرة شارلوت بصحبة والديها في أول يوم دراسي
أما على موقع تويتر فكان لقناة يورونيوز عربي مقاطع مختلفة هي الأكثر مشاهدة:
1 تركيا: شاب جزائري ينقذ طفلة سورية من الموت في تركيا
2 السعودية: صراصير تغزو مكة المكرمة والسلطات السعودية تستنفر
3 السعودية: سعوديات يتحدين التقاليد ويتجولن دون حجاب أو عباءة
وكانت أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة من قبل متابعينا على حساب يورونيوز عربي على موقع انستغرام:
1 أستراليا: سيناتور أسترالي يتعرض للتوبيخ من قبل نائبة في مجلس العموم
2 أستراليا: فتى البيضة يتحدث عن دوافعه وراء كسر بيضة على رأس نائب أسترالي
3 نيوزلندا: لاجئة سورية تتحدث عن ابنها الذي فقدته في هجوم نيوزيلندا الإرهابي