رويترز: واشنطن "توقف عمليات" نحو 175 طالباً عسكرياً سعودياً بعد حادثة فلوريدا

قالت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن مسؤولين أميركيين إن 175 طالباً عسكرياً سعودياً في الولايات المتحدة "تمّ إيقافهم عن العمل كإجراء احترازي للسلامة" بعد أن قام ضابط سعودي بقتل ثلاثة أشخاص، واصاب ثمانية آخرين، الأسبوع الفائت في قاعدة عسكرية للبحرية الأميركية في فلوريدا.

وقالت الملازمة أندريانا غينوالدي، وهي متحدثة باسم البحرية الأميركية، إن الجيش "اتخذ أجراء احترازياً وأوقف عمليات طلاب الطيران السعوديين منذ أمس الإثنين" مضيفة أن الإجراء طال ثلاث قواعد عسكرية وهي قاعدة بنساكولا ووايتنغ فيلد ومايبورت في فلوريدا.

وأضافت أنه من غير الواضح متى سيتم السماح للطلاب السعوديين بالطيران مرة أخرى، إلا أنه من المتوقع استئناف تدريبهم في الفصول الدراسية قريبا. وأضافت أن التدريب على الطيران قد استؤنف لطلاب من دول أخرى.

كما ذكرت أن إجراءات مماثلة كانت ستُتخذ لو حدث مثل هذا الحادث في سرب عسكري أمريكي.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن المحققين الأمريكيين يعتقدون أن الملازم الثاني في سلاح الجو السعودي محمد سعيد الشمراني (21 عامًا) تصرف بمفرده عندما هاجم قاعدة بحرية أمريكية في بينساكولا بولاية فلوريدا يوم الجمعة ، قبل أن يطلق عليه نائب قائد شرطة النار.

يوجد حالياً حوالي 850 طالبا سعوديا في الولايات المتحدة من أجل التدريب العسكري.

للمزيد على يورونيوز:

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبير قد أعلن عقب الحادثة أنه وجه تعليماته إلى القوات المسلحة، بمراجعة الإجراءات الأمنية في القواعد العسكرية، وفحص الإجراءات الخاصة بالجنود الأجانب الوافدين إلى الولايات المتحدة بغرض التدريب.

وقال اسبير لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية إنه طلب من مسؤولي الدفاع الكبار أخذ جميع الاحتياطات اللازمة، لتأمين التجهيزات العسكرية.