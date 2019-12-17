أردوغان ينوي منح لاعب السلة الأمريكي شين لاركن الجنسية التركية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تتطلع إلى منح الجنسية لنجم الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين السابق شين لاركن، حتى يتمكن اللاعب من الانضمام إلى المنتخب الوطني. وكان لاركين، الذي يشارك في موسمه الثاني مع الأناضول أفس، قد أبدى اهتمامه للعب مع المنتخب التركي، من خلال إخبار مدرب المنتخب الوطني أوفوك ساريكا. وأضاف أردوغان خلال مقابلة تلفزيونية الأحد "سنفعل ما يتعين علينا القيام به حيال ذلك. نود أن نرى لاعب كرة سلة ناجحًا في منتخبنا الوطني. يمكن للاركين أن يأخذ فريقنا الوطني نحو نتائج جيدة للغاية".

وقال لاركين في مقابلة مع التلفزيون التركي في سبتمبر/ أيلول الماضي "سيكون عرضا رائعا إذا جاء. أشعر أن هذا أشبه بالمنزل بالنسبة لي. سيبدو القميص التركي جيدًا جدًا بالنسبة لي أيضًا".

تميز مشوار اللاعب الأمريكي البالغ من العمر 27 عامًا بمسيرة غير مستقرة في الدوري الأمريكي للمحترفين، حيث لعب موسمًا واحدًا مع دالاس مافريكس في العام 2013 ثم إلتحق بنيويورك نيكس في العام 2014، فنادي بروكلين نتس في العام 2015. وبداية من العام 2016 غادر لاركين الولايات المتحدة نحو إسبانيا حيث إنضم إلى نادي باسكونيا قبل أن يعود ويوقع مع نادي بوسطن سيلتيك في العام 2017 فالإلتحاق بنادي أناضولو إيفس في العام 2018.

شين لاركن عبر في الكثير من المرات عن تيقنيه لصعوبة الحصول على الجنسية التركية وجواز سفر، غير أن دعم الرئيس أردوغان يعني أن مسألة الأوراق يمكن أن يكون شكليا.

في الشهر الماضي، حطم لاركين سجل يوروليغ بتسجيله أكبر عدد من النقاط في لعبة واحدة 49 نقطة ضد بايرن ميونيخ في إسطنبول. ويتقاضي اللاعب مليون 2.6 مليون دولار سنويا، ومن المقرر أن يرتفع راتبه إلى 2.8 مليون دولار خلال الموسم في حالة تجديد التوقيع مع النادي التركي.