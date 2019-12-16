بفضل هدفي صلاح بطل العالم للشطرنج يتربع على عرش لعبة فانتازي

النرويجي ماغنوس كارلسن لم يبرع في مجال الشطرنج فحسب، وإنما تربع أيضا على عرش لعبة "فانتازي" للدوري الإنجليزي، وهي لعبة المحاكاة الافتراضية التي أصبحت من بين أكثر الألعاب رواجا على الإنترنت. وقد أظهر ماغنوس كارلسن ميلا كبيرا نحو هذه اللعبة مما جعله يحتل صدارة الترتيب فيها.

وقام كارلسن البالغ من العمر 29 عاما بتحديث سيرته الذاتية على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي حيث يمكن للمتصفح قراءة الوضع الجديد للبطل: " بطل العالم في الشطرنج يصبح بطل العالم في فانتازي البريميرليغ".

وارتفع رصيد فريق كارلسن، الذي أطلق عليه اسم "كجيل أنكيدال"، إلى المركز الأول في العالم يوم السبت بعد أن سجل محمد صلاح هدفين لفريق ليفربول في المباراة التي فاز فيها على واتفورد بهدفين نظيفين.

وتتمثل لعبة "فانتازي" الدوري الممتاز، وهي منافسة كرة قدم عبر الإنترنت يلعبها أكثر من 7 ملايين شخص في اختيار فريق من 15 لاعبا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بتكلفة 100 مليون جنيه إسترليني بحيث لا يزيد الاختيار من أي فريق عن ثلاثة لاعبين. ويضع 11 لاعبا في التشكيلة الأساسية و4 ضمن الاحتياط، ولا يتم حساب نقاط اللاعبين الاحتياطيين إلا في حال عدم لعب أحد اللاعبين الأساسيين.

ويتم اختيار لاعب ليكون قائدا للفريق في كل الأسبوع، وتتم مضاعفة نقاط هذا اللاعب، وفي حال عدم لعبه لأي دقيقة، فإن مضاعفة النقاط ستتجه لنائب القائد بشكل تلقائي. ويشمل الفريق حارسي المرمى والمدافعين ولاعبي الوسط والمهاجمين.

وقال كارلسن لمتابعيه الذين تجاوز عددهم 246 ألفا على "تويتر": "بما أن الكثير من الناس يسألون عن الاستراتيجية الخاصة بي في فانتازي الدوري الممتاز، فذلك ليس واحدا من تلك الإحصاءات الرائدة والشعور التلقائي".

وأوضح كارلسن أنّ الأداء في لعبة "فانتازي" الدوري الممتاز كان جيدا حيث لعب إلى جانب أكثر من 7 ملايين شخص عبر أنحاء العالم خلال هذا الموسم. وأثناء الموسمين الماضيين حلّ كارلسن في المركز 2397.

يذكر أن النرويجي ماغنوس كارلسن أصبح بطلا للعالم في لعبة الشطرنج في العام 2013 وذلك بعد تغلبه على الهندي فيسواناثان أناند.