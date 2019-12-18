14 قتيلا في هجوم لبوكو حرام في غرب تشاد

قُتل 14 شخصا وفقد 13 آخرون في هجوم شنّته حركة بوكو حرام الثلاثاء على قرية في غرب تشاد، وفق ما أعلن مسؤولون.

والأربعاء قال محافظ المنطقة إيمويا سوابيبي لوكالة فرانس برس "هناك 14 قتيلا، خمسة جرحى و13 مفقودا جراء الهجوم" الذي وقع قرب قرية كايغا الواقعة على ضفاف بحيرة تشاد.

وتقع كايغا في منطقة مستنقعات نائية مترامية على حدود الكاميرون وتشاد ونيجيريا والنيجر.

وأضاف سوابيبي "نعلم بأن عناصر بوكو حرام يتحركون حول منطقة الحدود، لذا فهم من يقفون وراء هذا الهجوم".

من جهته قال حاكم المنطقة نوكي شرف الدين إن الهجوم أوقع تسعة قتلى على الأقل.

وأوضح أنه وقع في "منطقة محظورة يمنع فيها صيد السمك".

وأسفر تمرد الجهاديين المستمر منذ عقد عن مقتل 35 ألف شخص وتشريد نحو مليونين من منازلهم في شمال شرق نيجيريا، بينما بات أكثر من 7,1 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية في هذه المنطقة، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

وامتد التمرد إلى الدول المجاورة النيجر والكاميرون وتشاد.