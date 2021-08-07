من القادة الجهاديين الخمسة في إفريقيا التي أدرجتهم واشنطن على لائحة "الإرهابيين العالميين"

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية خمسة أشخاص وصفوا بأنهم من قادة الجماعات الجهادية في افريقيا ضمن قائمة "الارهابيين العالميين"، وفق ما ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان.

وعلى رأس هؤلاء بونوماد ماشود عمر الذي "يرأس الشؤون العسكرية والعلاقات الخارجية لتنظيم الدولة الإسلامية في موزمبيق" وسيدان أغ هيتا "القائد المسؤول عن منطقة كيدال في مالي ضمن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" وسالم ولد بريمات وهو "قيادي بارز في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وأمير أربيندا وسيرما في منطقة موبتي في مالي. كما أنه يشرف على جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في بوركينا فاسو".

والاثنان الآخران هما علي محمد راج "المتحدث باسم حركة الشباب والقيادي البارز للجماعة" وعبد القادر محمد عبد القادر "وسيط" الشباب.

أضاف وزير الخارجية أنه يتعين الآن "تجميد جميع ممتلكات ومصالح هؤلاء الأفراد وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عنها".

وأوضح أن "أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن قصد تعاملات مالية ضخمة أو تقدم خدمات مالية كبيرة لمن تم ذكرهم اليوم" قد تتعرض لعقوبات.

تسعى الولايات المتحدة إلى "تعطيل وسائل تمويل تنظيم الدولة الإسلامية في موزمبيق وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وحركة الشباب (...) للحد من قدراتهم على تنفيذ المزيد من الهجمات ضد المدنيين"، بحسب البيان.