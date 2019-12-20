بلجيكا تسعى لتعزيز تعاونها الأمني مع الإمارات في مجال مكافحة المخدرات

ذكرت مصادر إعلامية أن الجهاز القضائي في بلجيكا ونظيره في الإمارات العربية المتحدة، سينسّقان العمل من أجل تعقب تجّار المخدرات في مدينة أنتويرب الذين تشتبه بروكسل بأنّ العشرات منهم، يقومون باستثمار ملايين اليوروهات في الأعمال العقارية بإمارة دبي.

وأوضحت تلك المصادر أن قرار الجهاز العدلي البلجيكي بتعزيز تعاونه من الإمارات المتحدة، جاء بعد أيام من اعتقال السلطات في دبي المتّهم رضوان تاغي وأحد أبرز المطلوبين في هولندا على خلفية الاشتباه بتورطه في جرائم تتعلق بتجارة المخدرات.

ويسعى مكتب المدّعي العام الفيدرالي في بلجيكا إلى إبرام اتفاق من شأنه تسهيل عمليات تعقب واعتقال تجّار المخدرات وتسليمهم إلى السلطات القضائية، حسب ما ذكرت صحيفة "بروسلز تايمز" في عددها الصادر اليوم الجمعة.

ونقلت المصادر عن مكتب مساعد المحامي العام في الولايات المتحدة، إريك بيسشوب قوله: "نلاحظ أن العصابات الإجرامية ذات الحضور الطاغي في عالم تجارة المخدرات، تتوارى في دبي، حيث تحتفظ بالأموال أو تعمل على استثمارها"، في إشارة منه إلى عمليات غسيل الأموال.

ووفق المصادر الإعلامية البلجيكية، الناطقة باللغة الفلامنكية، فإن الأجهزة الأمنية والقضائية تلاحق العشرات من من تجّار المخدرات، الذين يشتبه بوجود بعضهم في دبي، فيما يتنقل آخرون بين بلجيكا والإمارات، وأحد أولئك هو المدعو عثمان ب (30 عاماً) وهو معروف للسلطات البلجيكية بتورطه في تهريب الكوكايين.

وكان تقرير أمريكي أصدره مركز دراسات الدفاع المتطور صيف العام الماضي أكد أن مجرمي الحرب وممولي الإرهاب وتجار المخدرات، ممن تندرج أسماؤهم في قوائم عقوبات الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، في دبي وأسواقها العقارية ملاذاً آمناً لأموالهم.