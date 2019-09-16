اعتقال 205 أشخاص ومصادرة 638 قطعة سلاح خلال عملية أمنية في بلجيكا

صادرت الشرطةُ البلجيكية 638 قطعةَ سلاح واعتقلت 205 أشخاص خلال عمليةٍ أمنية شملت أنحاء متفرقة من البلاد خلال الأيام الماضية.

وأوضحت مصادرُ أمنية أن قوات الشرطة نفذت 280 عملية مداهمة استهدفت الأشخاص المشتبه في تورطهم بعمليات استيراد أسلحة بشكل غير قانوني أو حيازة أسلحة غير مرخصة، مشيرة إلى أن بعض الأسلحة التي تمت مصادرتها أثناء عمليات التفتيش، كان مصدرُها مستودع للأسلحة في منطقة "موبوج" الفرنسية.

وبيّنت تلك المصادر أن من بين الأسلحة التي تمت مصادرتها؛ أسلحة مكافحة الشغب، أسلحة نصف آلية، ومسدسات، لافتة إلى أن غالبية تلك الأسلحة تم شراؤها تحت ستار شهادة الرماية الرياضية.

كما صادرت الشرطة خلال عمليات المداهمية والتفتيش عدة كيلوغرامات من المخدرات وألقت القبض على مزارعين للقنب، وفق ما ذكرت التقارير الأمنية.

ويشار إلى أن امتلاك سلاح ناري في بلجيكا يتطلب ترخيصاً قانونياً، والأشخاص الذين يتم ضبط أسلحة نارية غير مرخصة في حوزتهم، يتعرّضون للسجن مدة تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات، أو بغرامة مالية تتراوح ما بين 8 مائة يورو و200 ألف يورو.

ويجدر بالذكر أن الشرطة البلجيكية صادرت العام الماضي 5850 قطعة من الأسلحة النارية غير القانونية،و من بين الأسلحة التي اكتشفتها الشرطة في عام 2018، أسلحة ذات الماسورة الطويلة، والبنادق اليدوية، مسدسات، وكان من بين تلك الأسلحة؛ 90 سلاحاً آلياً، و56 مسدساً آلياً، و34 بندقية رشاشة، ويتم استخدام غالبية تلك الأسلحة في عالم المخدرات، حسب ما تؤكد وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن المصادر الأمنية.

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وحسب إحصاءات منظمة العفو الدولية، فإن أكثر من 500 شخص في العالم يلقون حتفهم يومياً من جراء العنف الذي يُرتكب باستخدام الأسلحة النارية، كما أن 44 بالمائة من إجمالي عمليات القتل في العالم تنطوي على عنف يُرتكب باستخدام الأسلحة النارية.

ووفق المنظمة الحقوقية الدولية، فإن المدّة ما بين العام 2012 والعام 2016 شهدت مقتل 4 مليون شخص جراء استخدام الأسلحة النارية على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن أغلبية الضحايا والجُناة هم من الشباب، بيد أن النساء بشكل خاص هنَّ عرضة لخطر العنف باستخدام الأسلحة النارية على أيدي شركاء حميمين، كما أن الأسلحة النارية يمكن أن تسهِّل ارتكاب العنف الجنسي.