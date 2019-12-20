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الفيضانات تترك آلاف النازحين بلا مأوى والأطفال بلا مدارس في شمال سوريا

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بقلم:  يورونيوز مع Save The Children
الأمطار الغزيرة والفيضانات تترك النازحين بلا مأوى والأطفال بلا مدارس - مؤسسة "إنقاذ الطفل"
الأمطار الغزيرة والفيضانات تترك النازحين بلا مأوى والأطفال بلا مدارس - مؤسسة "إنقاذ الطفل" -
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Syria Relief - Save The Childrem
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تسببت العمليات العسكرية في شمال سوريا بنزوح أكثر من 230 ألف طفل في عام 2019، لكن مصيرا لا يختلف قتامة ينتظر المخيمات التي نزح إليها هؤلاء الأطفال جراء الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي دمرت حوالي 500 خيمة حتى الآن، بينما ترك مئات النازحين خياما أخرى بعد أن أصبحت غير صالحة لإيوائهم.

وأجبرت فيضانات تسببت بها مياه الأمطار مدارس تابعة لمنظمة "Save The Children" على التوقف بعد أن وصل منسوب المياه إلى حوالي 30 سنتمترا، واستمر الحال لأيام عدة.

Syria Relief - Save The Children
مياه الفيضانات داخل خيام النازحينSyria Relief - Save The Children

وفي مخيم سنجار جنوب شرقي محافظة إدلب لم يتبق لدى أحد المدرسين أي خيار عدا تدريس تلاميذه تحت شجرة في الهواء الطلق، ويبدي المعلم قلقا من أن بعض هؤلاء التلاميذ لم يذهب للمدرسة منذ أكثر من شهرين، وربما لن يتمكنوا من تلقي أي تعليم في حال زاد وضع الأمطار سوءا.

يوجد في مخيم سنجار حوالي 400 تلميذ، الغالبية العظمى منهم نزحوا من قرى وأرياف معرة النعمان بعد القصف والعمليات العسكرية التي تعرضت لها. لكن 70 طفل فقط منهم قادرون على الالتحاق بصفوف التعليم لعدم وجود مساحة كافية تتسع للجميع.

CGGU - Save The Children
مدرسة في مخيم بالشمال السوري - ريف محافظة إدلبCGGU - Save The Children

وتشير تقارير من برنامج التنمية الدولية إلى وجود أكثر من 25 ألف نازح في 16 مخيم شمال غرب سوريا تأثروا جراء الفيضانات التي بدأت منذ 4 ديسمبر- كانون الأول هذا العام، دمرت 452 خيمة كليا بينما وأتلفت 365 أخرى بشكل جزئي.

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