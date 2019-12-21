رغد صدام حسين توجه رسالة للشارع العراقي في الذكرى الـ13 لرحيل والدها

وجَّهت ابنة القائد العراقي السابق صدّام حسين رسالة إلى العراقيين في الذكرى الثالثة عشرة لرحيل والدها، وحيّت الشعب العراقي "الذي يسطّر اليوم أروع ملحمة هي الانتفاضة الوطنية المجيدة" بحسب ما قالت.

وقالت رغد حسين في تسجيل صوتي نشرته عبر حسابها في تويتر إن "العراقيين أكدوا اليوم أنهم أحفاد أولئك الرجال العظام الذين هزموا الفرس وحموا بوابة العرب الشرقية في ذي قار والقادسية الأولى والقادسية الثانية".

وأضافت حسين أن العراق ما زال يعيش المحنة التي أوجدها الغزاة وعملاؤهم، ورأت أن الاحتلال أريد منه حذف العراق من الخارطة السياسية العربية ولكن البلاد تحولت إلى أعظم ساحة اختبار لإرادة العراقيين.

وفي نقد مبطن للسلطات العراقية الحالية، قالت حسين في التسجيل الصوتي أيضاً "علينا ونحن نعيش في هذا الظرف العصيب أن نستوعب أن لكل مرحلة أخطاءها" متابعةً "لكن أن تكون تجربة حكم ما حالة ذل وهوان وتبعية وتراجع وتخلف وقتل فذلك أمر مرفوض ومدان".

وأشارت حسين إلى أن العراقيين سيحاسبون كل القتلة وسارقي المال العام وكل من فرّط بكرامتهم وسيادة بلدهم مضيفة أنه لن يكون هناك أيّ ممن تلطخت أيديهم بدماء الشعب بمنأى عن الحساب. وختمت رغد صدام حسين رسالتها بالقول "إن تلاحمكم وتكاتفكم سيجلهما لكم التاريخ والعالم بأسره بأحرف من نور فحافظوا على ذلك بقوة".

يذكر أخيراً أن صدام حسين الذي حكم العراق نحو 25 سنة أعدم في الثلاثين من كانون الأول/ديسمبر من العام 2006، الذي وافق في فجر يوم عيد الأضحى آنذاك.