"مراسلون بلا حدود" تعلق على أحكام القضاء السعودي في جريمة خاشقجي

قال الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف دولوار الإثنين إن "العدالة لم تُحترم" إثر صدور أحكام بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف دولوار "لم تحترم المحاكمة مبادىء العدالة المعترف بها دولياً" وهذا الحكم قد يكون "وسيلة لاسكات الشهود على الاغتيال الى الأبد".

ولم يتم توجيه أي تهمة الى سعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي.

أنزلت السعودية، الإثنين، عقوبة الإعدام بخمسة أشخاص في قضية الصحافي المقتول، جمال خاشقجي، كما حكمت بالسجن على ثلاثة آخرين، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن المدعي العام السعودي.

وأشار المدعي العام إلى أن التحقيقات لم تظهر "عداوة" بين الأشخاص الذين تمت إدانتهم وجمال خاشقجي، مؤكداً على أن القنصل السعودي في إسطنبول تمّ إخلاؤه من قبل الادعاء العام.

وأضاف المدعي إلى أن الجهات المعنية قامت بالتحقيق مع سعود القحطاني ولكن أي اتهامات لم توجه إليه، وعليه تم إخلاء سبيله، كما أن نائب مدير الاستخبارات السابق، اللواء أحمد العسيري أطلق سراحه "لأن الأدلة ليست كافية".

"لن تعيد المملكة بناء صورتها بهذه الطريقة"

وذكر كريستوف أنه يمكن للمرء أن يشكك في الطبيعة التقديرية لهذه القرارات، مضيفا " نأمل أن تعوض المملكة العربية السعودية ذلك عن طريق محاكمة في الاستئناف العام، وبأدلة".

وأفاد "ليس من خلال تطبيق عدالة بهذه الطريقة ستعيد المملكة بناء صورتها"

ووفقًا لبيان المدعي العام السعودي، عقدت محكمة الرياض المكلفة بالقضية تسع جلسات استماع بحضور ممثلين عن المجتمع الدولي وكذلك المقربين من جمال خاشقجي.