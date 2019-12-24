قال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الثلاثاء إنه يأمل أن تكون الهدية التي هددت كوريا الشمالية بتقديمها في عيد الميلاد، إناء زهور وليس تجربة صاروخية جديدة يمكن أن تشعل التوترات العالمية بسبب برنامجها النووي.

وهدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون بتقديم "هدية" لم يحددها، يمكن أن تكون تجربة لصاروخ نووي، في حال لم تقدم الولايات المتحدة تنازلات في المحادثات النووية بنهاية العام.

وصرح ترامب للصحفيين في منتجع مار-ايه-لاغو في فلوريدا "سنعرف ما هي المفاجأة وسنتعامل معها بنجاح كبير".

وأضاف "الجميع لديهم مفاجآت لي، ولكن دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث. أنا أتعامل مع المفاجآت واحدة واحدة".

وقال ساخرا ”ربما تكون هدية لطيفة“. ومضى يقول ”ربما ستكون الهدية التي سيرسلها لي إناء زهور جميلا وليس تجربة صاروخية“.

ووصلت المحادثات حول نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية إلى طريق مسدود منذ انهيار القمة الثانية بين ترامب وكيم في هانوي بداية هذا العام.

وأجرت بيونغ يانغ سلسلة من التجارب في منشأة سوهيه للصواريخ هذا الشهر، بعد إطلاق عدد من الأسلحة في الأسابيع الأخيرة.