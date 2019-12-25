مقتل شخصين ملاحقين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في شرق السعودية

قتل "إرهابيان" ملاحقان في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن اليوم الأربعاء في شرق السعودية حيث تتركز غالبية الأقلية الشيعية في المملكة، بحسب قناة "الإخبارية" العامة.

ووقع تبادل إطلاق النار خلال عملية أمنية في مدينة الدمام، بحسب المصدر ذاته الذي لم يوضح هويتي "الإرهابيين" القتيلين.

وتشهد المنطقة الغنية بالنفط اضطرابات متواترة منذ 2011 حين شهدت حركة احتجاج قوية في سياق ما عرف بالربيع العربي.

وأعدم الوجه المعروف لتلك الاحتجاجات رجل الدين الشيعي نمر النمر الذي كان ينتقد بشدة السلطات، في كانون الثاني/يناير 2016 بعد إدانته بتهمة "الإرهاب". وأدى إعدامه إلى حدوث أزمة دبلوماسية مع إيران المنافس الإقليمي للسعودية.

وتشير تقديرات إلى أن الأقلية الشيعية في المملكة تشكل بين 10 إلى 15 بالمئة من السعوديين البالغ عددهم 22 مليون نسمة، ولم يسبق للسلطات السعودية أن نشرت أرقاما رسمية بهذا الصدد.