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قضية خاشقجي: السعودية تحكم بالإعدام على 5 أشخاص وتبرئ القحطاني والعسيري

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بقلم:  Euronews 
شرطي تركي أمام صورة للصحافي القتيل جمال خاشقجي في إسطنبول (صورة من الأرشيف)
شرطي تركي أمام صورة للصحافي القتيل جمال خاشقجي في إسطنبول (صورة من الأرشيف) -
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AP Photo/Lefteris Pitarakis - Lefteris Pitarakis
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قال المدعي العام السعودي، اليوم، الإثنين، إن المحكمة أنزلت عقوبة الإعدام بخمسة أشخاص في قضية الصحافي المقتول، جمال خاشقجي، مضيفاً أنها حكمت بالسجن على ثلاثة آخرين، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وأشار المدعي العام إلى أن التحقيقات لم تظهر "عداوة" بين الأشخاص الذين تمت إدانتهم وجمال خاشقجي، مؤكداً على أن القنصل السعودي في إسطنبول تمّ إخلاؤه من قبل الادعاء العام.

وأضاف المدعي العام إلى أن الجهات المعنية قامت بالتحقيق مع سعود القحطاني ولكن أي اتهامات لم توجه إليه، وعليه تم إخلاء سبيله، كما أن نائب مدير الاستخبارات السابق، اللواء أحمد العسيري أطلق سراحه "لأن الأدلة ليست كافية".

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