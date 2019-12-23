قضية خاشقجي: السعودية تحكم بالإعدام على 5 أشخاص وتبرئ القحطاني والعسيري

قال المدعي العام السعودي، اليوم، الإثنين، إن المحكمة أنزلت عقوبة الإعدام بخمسة أشخاص في قضية الصحافي المقتول، جمال خاشقجي، مضيفاً أنها حكمت بالسجن على ثلاثة آخرين، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وأشار المدعي العام إلى أن التحقيقات لم تظهر "عداوة" بين الأشخاص الذين تمت إدانتهم وجمال خاشقجي، مؤكداً على أن القنصل السعودي في إسطنبول تمّ إخلاؤه من قبل الادعاء العام.

وأضاف المدعي العام إلى أن الجهات المعنية قامت بالتحقيق مع سعود القحطاني ولكن أي اتهامات لم توجه إليه، وعليه تم إخلاء سبيله، كما أن نائب مدير الاستخبارات السابق، اللواء أحمد العسيري أطلق سراحه "لأن الأدلة ليست كافية".