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الصين

محتج يقفز من الطابق الثاني أثناء محاولته الهرب من شرطة هونغ كونغ

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بقلم:  يورونيوز 
المحتج إثر سقوطه من الطابق الثاني
المحتج إثر سقوطه من الطابق الثاني -
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فريق محرري إذاعة هكوست / رويترز
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استمرت احتجاجات المتظاهرين المعارضين لسياسات السلطة الصينية في هونغ كونغ عشية عيد الميلاد حيث توجه المئات منهم للتظاهر بداخل الأسواق التجارية الشهيرة في المدينة.

وتدخلت الشرطة لملاحقة البعض منهم بسوق يوين لونغ فما كان من أحد المتظاهرين سوى أن يلقي بنفسه من شرفة الطابق الثاني للسوق أثناء محاولته تفادي قوات الأمن.

وأصيب المتظاهر إصابات بالغة تم نقله على إثرها للعلاج قبل أن يتم إلقاء القبض عليه بتهمة الاشتباه في الاعتداء على الشرطة.

فريق محرري إذاعة هكوست / رويترز
التظاهر أثناء مطاردة الشرطة لهفريق محرري إذاعة هكوست / رويترز

وهتف المتظاهرون بالأسواق التجارية شعارات مناهضة لحكومة بكين مطالبين بالمزيد من الحريات في الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي تحت سلطة الصين.

وتستمر المظاهرات المناهضة لبكين في هونغ كونغ منذ يونيو – حزيران الماضي.

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