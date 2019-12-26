فيديو: محتجون عراقيون يغلقون أكثر طرق بغداد السريعة حيوية

قامت مجموعة من المحتجين العراقيين بإغلاق طريق محمد القاسم السريع، الذي يربط بين شمال وجنوب بغداد ويمتد بطول 20 كيلومتراً، في وقت مبكر من يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر.

وعلقت السيارات على الطريق السريع، الذي يعتبر الأكثر حيوية في بغداد، في حين تم إجبار آخرين على سلوك طرق بديلة باستخدام الطرق القريبة.

وتستمر الاحتجاجات الجماهيرية التي لا قيادة لها في العراق منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، وتشمل مطالب المحتجين تحسين الظروف المعيشية، ورئيس وزراء مستقل من خارج المؤسسة السياسية.

وبعد إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته أواخر الشهر الماضي تحت ضغط الشارع، فشلت الأحزاب السياسية ثلاث مرات بالاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء في المهل الدستورية.

في وقت سابق يوم الأربعاء سحب وزير التعليم العالي السابق قصي السهيل، المرفوض من الشارع، ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.