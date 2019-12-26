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إيطاليا

مقتل ثلاثة متسلقين في حادثين منفصلين في سلسلة جبال أبينيني الإيطالية

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بقلم:  يورونيوز 
مقتل ثلاثة متسلقين في حادثين منفصلين في سلسلة جبال أبينيني الإيطالية
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AP
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لقي ثلاثة متسلقين مصرعهم في حادثين منفصلين في سلسلة جبال أبينيني الإيطالية.

وخرجت طائرة هليكوبتر تابعة للمنظمة التطوعية "فيلق جبال الألب الوطني وكهوف الإنقاذ" للبحث عن المفقودين في مجموعة جبال غران ساسو.

عثر على جثتي اثنين من المتسلقين على مقربة من ملاذ جبلي حيث أمضوا الليل، ويعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد انهيار ثلجي، في حين تمكن متسلق ثالث كان معهم من النجاة ثم الاتصال بخدمات الطوارئ.

أما الضحية الثالثة فهو متسلق وحيد يبلغ من العمر 49 عاماً، عثر على جثته في واد صباح يوم الخميس، بعد الإبلاغ عن فقدانه مساء الأربعاء.

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