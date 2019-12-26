ترامب يدعو موسكو وطهران ودمشق إلى وقف "مذبحة المدنيين" في إدلب

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس نظام الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين مما أسماه قتل المدنيين في محافظة إدلب في شمال سوريا.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "روسيا، سوريا وإيران يقتلون، أو في طريقهم إلى قتل الآلاف من المدنيين الأبرياء في محافظة إدلب السورية. لا تفعلوا ذلك!".

وأضاف: "تركيا تعمل جاهدة لوقف هذه المذبحة".

Russia, Syria, and Iran are killing, or on their way to killing, thousands if inocent civilians in Idlib Province. Don’t do it! Turkey is working hard to stop this carnage. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2019

ومنذ أسبوع، عادت قوات النظام وحليفتها روسيا لتصعيد قصفها في محافظة إدلب، وتحديداً مدينة معرة النعمان ومحيطها في الريف الجنوبي، برغم اتفاق هدنة وضع حداً في نهاية آب/أغسطس الماضي لهجوم عسكري واسع لدمشق.

وعلى الرغم من التوصل للهدنة، تتعرض المحافظة منذ أسابيع لقصف ازدادت وتيرته تدريجياً تشنه طائرات حربية سورية وروسية.

وقد تسبب القصف من آب/أغسطس مع اشتباكات متقطعة بين قوات النظام والفصائل المقاتلة، بمقتل أكثر 284 مدنياً، بينهم 76 طفلاً، بالإضافة إلى مئات المقاتلين من الجانبين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقدرت الأمم المتحدة أن عشرات آلاف المدنيين فروا منذ 16 كانون الأول/ديسمبر من منطقة معرة النعمان باتجاه مناطق أكثر أماناً في الشمال.