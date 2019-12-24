سلسلة الفضاء: محطة الفضاء تستقبل كائنات مقاومة لظروف الحياة الاستثنائية

في هذه الحلقة من برنامج "سلسلة الفضاء" مع لوكا بارميتانو نتعرف على تجربة علمية فريدة تحدث على متن المحطة على ارتفاع يبلغ 400 كيلومتر فوق سطح البحر.

يخبرنا لوكا عن كائنات مجهرية كانت "مجمدة" حين أحضرتها مركبة دراغون إلى محطة الفضاء لإجراء مجموعة من التجارب العلمية عليها، وهذه الكائنات التي تسمى "دولابيات" لأنها كروية الشكل تبدي مقاومة هائلة لتغير الظروف البيئية المحيطة بها. وهي قادرة على الاستمرار في ظروف صعبة.

يدرس لوكا وطاقم المحطة التغييرات الجينية والوراثية التي تطرأ على هذه الكائنات خلال وجودها في بيئة تكون فيها الجاذبية شبه معدومة. ودراسة تلك التغييرات قد يتيح لهم فهم التغييرات التي تطرأ على جيناتنا نحن أثناء وجودنا في الفضاء.

بالإضافة إلى ذلك فإن تجارب علمية أخرى ما زالت تجري على متن محطة الفضاء مثل التجربة التي بدأها لوكا منذ أربعة شهور لدراسة طريقة تكيف أدمغتنا في ظروف المحطة وانعدام الجاذبية، كاستقبال الإشارات الحسية والبصرية والتوازن والتغيرات التي تطرأ على الجملة العصبية والدموية.