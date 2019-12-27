شاهد: الصين تقترب خطوة جديد من الوصول إلى المريخ

أطلقت الصين الجمعة أحد أقوى صواريخ الفضاء في العالم في خطوة حاسمة لمهمتها المخطط لها إلى المريخ في عام 2020.

وانطلق صاروخ "لونغ مارش 5" من موقع ونشانغ في جزيرة هاينان في الساعة 8:45 مساء (12,45 توقيت غرينتش)، وفق ما أظهره التلفزيون الرسمي.

وهي ثالث عملية إطلاق لصاروخ فضائي منذ 2016. وخلال عملية الاطلاق الاولى في تموز/يوليو 2017 أخفقت بكين في طموحها لغزو الفضاء بعد أن سقط صاروخ مماثل في البحر بعيد اقلاعه.

وبحسب موقع "ناسا سبايس فلايت" الالكتروني المتخصص، فإن الصاروخ الذي أطلق الجمعة يحمل قمراً اصطناعياً للاتصالات يزن 14 طناً كحد أقصى وسيوضع في المدار الثابت.

وهذا ما يجعل الصاروخ الصيني موزايا لصاروخ "أريان 5" الأوروبي والأميركي "دلتا 4 هيفي" أو الروسي "بروتون أم".

وهو خصوصا أحد الركائز الأساسية لبرنامج الفضاء الصيني في عام 2020 وما بعد.

والسبت أكد مساعد مدير الإدارة الوطنية للفضاء وو يانهوا أن "الصاروخ لونغ مارش 5 مكلف بمهام كبيرة".

وأوضح "إذا نجحت التجربة ستناط بها مهمات أساسية منها اطلاق أول مسبار صيني إلى المريخ ومسبار القمر تشانج 5 ووحدة مركزية للمحطة الفضائية المأهولة".

والقمر الاصطناعي شيجيان 20 ألذي سيطلقه الصاروخ العملاق سيصل إلى مسافة 36 ألف كلم من الأرض بحسب مجلة "ديجيتال جورنال" المتخصصة.