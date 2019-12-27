غازبروم الروسية دفعت 2.9 مليار دولار لنظيرتها الأوكرانية لإنهاء النزاع بينهما

أعلنت مجموعة غازبروم الروسية اليوم الجمعة أنها دفعت 2.9 مليار دولار لنظيرتها الأوكرانية نفتوغاز لإنهاء نزاع قضائي طويل بينهما أمام الهيئات الدولية.

وقالت متحدثة باسم المجموعة الروسية لفرانس برس، إن "غازبروم سددت 2.9 مليار دولار".

وأكدت نفتوغاز تلقيها هذا المبلغ، وكتب المدير التنفيذي للمجموعة الأوكرانية يوري فيترنكو على فيسبوك "نعم، أوكرانيا تلقت من غازبروم 2.198 مليار دولار".

واعلن مدير غازبروم اليكسي ميلر الأسبوع الفائت أن المجموعة الروسية وافقت على دفع غرامة بقيمة 2.6 مليار دولار (2.9 مليار دولار مع المتأخرات) التزاما بحكم أصدرته محكمة التحكيم في ستوكهولم في شباط/فبراير 2018.

من جهتها، أعلنت نفتوغاز أنها ستكف في المقابل عن كل الملاحقات القضائية الأخرى أمام الهيئات الدولية.

وجاء ذلك بعيد اتفاق بين موسكو وكييف على تمديد عبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا إثر مفاوضات شاقة استمرت اشهرا.

وكان هذا الملف أحيل على محكمة التحكيم في ستوكهولم بعد تولي قادة موالين للغرب الحكم في أوكرانيا في 2014. وكان من شأن هذا الحكم أن ينهي كل الخلافات بين غازبروم ونفتوغاز، لكن نزاعات أخرى أضيفت إليه مع استمرار تدهور العلاقات بين أوكرانيا وروسيا.

ويتيح الاتفاق بين موسكو وكييف تجنب حرب غاز جديدة كانت طبعت العلاقات بين البلدين في العقد الأول من الألفية الثالثة. والاتفاق المعمول به حاليا كان وقع إثر أزمة سابقة العام 2010 أثرت سلبا في امداد القارة الأوروبية بما تحتاج اليه من الغاز.