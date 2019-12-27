فون دير لايين "قلقة" بشأن الوقت الضيق الممنوح لمفاوضات بريكست

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن "القلق البالغ" إزاء إمكانية إتمام مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي بحلول نهاية 2020، وذلك في مقابلة صحافية نشرت الجمعة.

وقالت فون دير لايين التي تسلمت مهامها على رأس المفوضية الأوروبية في بداية كانون الأول/ديسمبر، في حديث إلى صحيفة "ليزيكو" الفرنسية الاقتصادية "أنا قلقة للغاية إزاء الوقت الضيق الذي بحوزتنا".

وتقع على عاتق المفوضية الأوروبية الجديدة مهمة تحديد أطر العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ولندن بعد خروج الأخيرة المرتقب في 31 كانون الثاني/يناير المقبل من التكتل.

وقالت فون دير لايين "لا يتعلق الأمر فقط بالتفاوض حول اتفاق للتبادل الحر، إذ ثمة ملفات عدة أخرى. يبدو لي أنّه يتوجب علينا، من الجهتين، التساؤل جديا عما إذا كان بالإمكان إتمام كل هذه المفاوضات في هذا الوقت الضيق".

وقالت فون دير لايين: "الاعتقاد بأنّه سيكون منطقيا أن نقيّم في منتصف العام ... ما إذا كنا بحاجة إلى تمديد المرحلة الانتقالية".

وكان المفوض الأوروبي لشؤون بريكست ميشال بارنييه أعلن في بداية الأسبوع أنّ التوافق على شكل العلاقة لمرحلة ما بعد الخروج من الإتحاد الأوروبي والمصادقة عليها قبل نهاية 2020، كما يطالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، "سيمثّل تحديا كبيرا، ولكننا سنقوم بما في وسعنا، حتى لو لم نتمكن من إنجاز كل شيء".

وتبدأ في 31 كانون الثاني/يناير مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 ويفترض أن تسمح للندن والمفوضية الأوروبية بالانفصال بهدوء. وخلال هذه الفترة سيواصل البريطانيون تطبيق القواعد الأوروبية والاستفادة منها من دون أن تكون المملكة المتحدة ممثلة في مؤسسات الإتحاد.