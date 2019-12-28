ابنة بروس لي تقاضي شركة مأكولات سريعة صينية لاستخدام صورته في شعارها

بدأت ابنة نجم الكونغ فو الراحل بروس لي مقاضاة شركة صينية للوجبات السريعة لاستخدامها صورة والدها في شعارها ولافتاتها. حيث رفعت شركة "Bruce Lee Enterprises" ومقرها كاليفورنيا، التي ترأسها شانون لي، القضية ضد سلسلة "ريل كونغ فو "Real Kungfu" في محكمة في شنغهاي يوم الأربعاء.

وبحسب وسائل إعلام صينية فالابنة شانون لي تطالب بتعويض من الشركة يصل إلى 30 مليون دولار، إضافة إلى التوقف عن استخدام الصورة والدفع لتغطية النفقات القانونية للقضية، وإصدار توضيحات لمدة 90 يوماً للتأكيد أن لا علاقة للشركة ببروس لي.

تأسست شركة "ريل كونغ فو" في عام 1990 ولديها منافذ بيع في أكثر من 57 مدينة صينية.

الشعار المختلف عليه يظهر فيه رجل يرتدي قميصاً أصفر بأكمام طويلة ويشبه في مظهره وبنيته بروس لي وحركته الشهيرة "جاهز للضرب "Ready to strike".

وقالت "ريل كونف فو" عبر حسابها على Weibo يوم الخميس إنها "مشدوهة" بسبب الدعوى، حيث تستخدم هذا الشعار منذ خمسة عشر عاماً، وأضافت أن على الرغم من مواجهتها بعض المشاكل في الماضي، فإن استخدامها للشعار تم بموافقة السلطات.

توقيت القضية لافت، حيث تعهدت الصين مؤخراً بتحسين شروط حماية حقوق الملكية الفكرية وتطبيق عقوبات أشد لمنتهكيها، الذي يشكل أحد الموضوعات الرئيسية في نزاع الصين التجاري مع الولايات المتحدة.