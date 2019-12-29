هل سيشعل غيرت فيلدرز حربا جديدة بين المسلمين والغرب بسبب رسومات محمد؟

أعلن النائب الهولندي غيرت فيلدرز أنه يعتزم تنظيم مسابقة رسوم تصور النبي محمد، وهو مشروع اضطر إلى إلغائه قبل عام إثر تظاهرات وتهديدات بالقتل. ودعا فيلدرز المعروف بمواقفه المعادية للإسلام، متابعيه على تويتر إلى "إرسال رسوم كاريكاتورية" للنبي محمد.

ويرغب النائب الهولندي تنظيم المسابقة في مقر البرلمان الهولندي في لاهاي، متذرعا بحق التعبير. وكان فيلدرز زعيم حزب الحرية أعلن في يونيو-حزيران 2018 عزمه على تنظيم مسابقة مماثلة، غير أنه عاد وألغى مشروعه بعد تلقيه تهديدات بالقتل.

وأثارت هذه الخطوة موجة تنديد بين المسلمين، ولا سيما في باكستان حيث جرت عدة تظاهرات، كما تسببت بعدة أحداث في هولندا.

وحكمت محكمة هولندية في نوفمبر-تشرين الثاني على باكستاني بالسجن عشر سنوات لإدانته بالتخطيط لـ "اعتداء إرهابي" ضد فيلدرز. ونشر الباكستاني الذي أوقف في لاهاي مقطع فيديو على فيسبوك يعلن فيه أنه يريد إرسال فيلدرز "إلى الجحيم"، داعيا المسلمين إلى دعمه.

وبعد يومين، قرر فيلدرز إلغاء المسابقة. وفي اليوم التالي، هاجم أفغاني شاب بالسكين سائحين أمريكيين في المحطة المركزية للقطارات في أمستردام. وأعلن الأفغاني الذي حكم عليه في أكتوبر-تشرين الأول بالسجن 26 عاما، أنه نفذ الهجوم "لحماية النبي محمد"، ذاكرا تحديدا اسم غيرت فيلدرز.

للتذكير، تؤمن السلطات الهولندية حماية على مدار الساعة للنائب وزعيم حزب الحرية غيرت فيلدرز الذي يبلغ من العمر 56 عاما.