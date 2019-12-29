مقتل شخصين في حادث إطلاق نار خلال تصوير مقطع فيديو في تكساس

قتل شخصان وأصيب آخرون برصاص أطلِق من داخل سيارة خلال تصوير مقطع فيديو في ولاية هيوستن بجنوب الولايات المتحدة، وفق ما أعلنته السلطات يوم أمس السبت.

وقال الشريف إد غونزاليس في تغريدة نشرها عبر تويتر "عدد الضحايا الآن تسعة أشخاص أصيبوا بالرصاص، ومات اثنان في مكان الحادثة، وهناك شخص بحال حرجة، والآخرون أدخِلوا المستشفى"، واصفا الهجوم الذي حصل مساء الجمعة بحي سكني بأنه "كمين".

وفي مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة بعد حدوث الهجوم قال الشريف "كانت هناك مركبات مركونة في موقف للسيارات ونعتقد أن الضحايا كانوا يقومون بتصوير مقطع فيديو ما، عندما تعرضوا فجأة لكمين. نعتقد أن الجناة هم أفراد كانوا في السيارات أو من الممكن أنهم كانوا يسيرون على الأقدام وأطلقوا النار باتجاه موقف السيارات" حيث كانت تتم عملية التصوير.

واستنادا إلى قاعدة بيانات منظمة "غان فايولنس اركايف"، أسفرت عمليات القتل بسلاح ناري عن مقتل 72 شخصا وجرح 146 في تكساس منذ بداية العام 2019.