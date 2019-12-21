شاهد: مقتل طالب قطري برصاص شرطي أمريكي بأريزونا

أقدم شرطي من ولاية أريزونا الأمريكية على إطلاق النار على شاب قطري اعترض طريقه، فأرداه قتيلا بعد أن هاجم الشاب محمد أحمد الهاشمي رجل الشرطة بعنف، أثناء دورية لتوقيف السائقين السكارى، بحسب المعلومات التي ذكرتها السلطات المعنية يوم أمس الجمعة 20 ديسمبر/كانون الأول.

وقال الكولونيل فرانك ميلستيد، مدير إدارة السلامة العامة في الولاية، إن رجل الشرطة رصد الشاب البالغ من العمر 25 عامًا وهو يزيل إشارة للمرور من مكانها وقام برميها على أرض طريق سريع في إحدى ضواحي مدينة فينيكس في وقت متأخر من يوم الخميس وأمره الشرطي عبر مكبرات الصوت بإعادتها إلى مكانها.

إلا أن الهاشمي المقيم في الولايات المتحدة بتأشيرة طلابية لم يعيدها، وتابع السير وسط الطريق. ما دفع الشرطي هيو غرانت إلى استخدام مسدسه في محاولة منه لإخضاع الهاشمي الذي استمر بالتقدم باتجاه الشرطي دون خوف ومن ثم هجم عليه وبدأ بلكمه وركله.

وقال ميلستيد، قبل أن يعرض تسجيلا مصورا من كاميرا لوحة القيادة تظهر لحظات وقوع الهجوم وتفاصيل الحادث "كان في مواجهة شرسة، لقد كان في معركة للدفاع عن حياته".

ويُظهر الفيديو كيف رفض الهاشمي التجاوب مع أوامر الشرطي واستمراره في التقدم تجاهه، ومن ثم كيف رمى غرانت على الأرض.

وأضاف ميلستيد، أن الشرطي أطلق النار من سلاحه وقتل الهاشمي. وأصيب هو بجروح في الوجه والرأس.

وكانت عضو في مجموعة أمهات ضد القيادة في حالة سكر "ماد"، ترافق غرانت ساعة وقوع الحادث. وخشي غرانت على حياته وحياة المرأة. وغالبًا ما تسمح الشرطة الأمريكية لمواطنين وصحفيين بمصاحبة رجالها أثناء القيام بدوريات.

هذا ولفتت السلطات في بيان أصدرته إلى أنها لا تدرك ما إذا كان الهاشمي يعاني من إعاقة أو لا.

وأشارت إلى أن الشاب القطري كان قد تم اعتقاله أيضا يوم الأربعاء الماضي بتهمة التعدي على ممتلكات الغير في مركز تيمبي الإسلامي. إلا أن الشرطة استجابت لطلب المركز يومها وأعطت الشاب تحذيرا وأمرته بعدم العودة إلى المكان.

هذا ولم يرد أي تعليق من قبل الحكومة القطرية حتى هذه اللحظات. ولم يجب مركز المجتمع الإسلامي في تيمبي على المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني التي طلبت الحصول على تعليق.