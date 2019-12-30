بعد بحوث استمرت 22 عاما....الصين تطرح أول دواء في العالم لعلاج الزهايمر

لسنوات عديدة بقي مرض الزهايمر الذي يعاني منه قرابة 48 مليون شخص حول العالم دون دواء فعال من شأنه القضاء على المرض نهائيا أو تقليل أعراضه وإيقاف تطوره.

غير أن شركة صينية صغيرة تعمل في مجال تطوير الأدوية أعلنت، الأحد، عن دواء ثوري من شأنه أن يكون أول دواء في العالم لعلاج الزهايمر.

وتم طرح الدواء الذي يحمل اسم "أوليغوماناتي" في الأسواق الصينية بسعر 127 دولار للعبوة.

ومنحت السلطات الصينية ترخيصا للشركة التي تحمل اسم "غرين فالي للمستحضرات الدوائية" بعدما قامت بتجارب سريرية على 1199 شخصا أظهرت نتائجها تحسنا ملحوظا لدى المرضى الذين تلقوا العلاج.

ويعمل الدواء على تحسين الإدراك لدى المصابين بالمرض في مرحلته الأولى أو المتوسطة.

وذكر الأستاذ شياو شي فو أحد المشاركين في تطوير الدواء أن كفاءة العقار تصل إلى 78 بالمائة، مضيفا أن قدرات إدراك مرضى الزهايمر تحسنت بشكل كبير، كما يعمل الدواء على مكافحة التهابات الدماغ المسببة للمرض.

وتسعى الشركة الصينية المصنعة في مرحلة ثانية لإجراء تجارب سريرية جديدة على مستوى القارة الأوروبية والولايات المتحدة وذلك راجع للموافقة المشروطة للهيئة التنظيمية المخولة في الصين

والتي تعني مواصلة الأبحاث والدراسات لإثبات نجاعة العقار ومدى تأثيره على من يتعاطونه.

وتوصلت الأبحاث الطبية مؤخرا إلى تشخيص سبب المرض وفهم كيفية تطوره حيث تتسبب في حدوثه بروتينات على مستوى المخ.

ويعتبر مرض الزهايمر من أكثر الامراض شيوعا بين كبار السن، ورغم تقدم الأبحاث العلمية إلا أنه لم يكتشف علاج يساهم في القضاء عليه.

وتقدر جمعية الزهايمر الأمريكية عدد المصابين به بقرابة 4 ملايين مصاب بالولايات المتحدة وحدها، وتتوقع أن يبلغ العدد قرابة 14 مليون مصاب بحلول 2050.