الرئاسة التركية تحيل على البرلمان مذكرة تسمح بنشر قوات عسكرية في ليبيا

أحالت الرئاسة التركية يوم الإثنين على البرلمان مذكرة تتيح لأنقرة نشر عسكريين في ليبيا لدعم حليفتها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة في مواجهة قوات المشير خليفة حفتر رجل الشرق القوي.

وإرسال هذه المذكرة التي وقعها الرئيس رجب طيب إردوغان إلى البرلمان هي الخطوة الأولى التي تسبق عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب الخميس لمناقشتها، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

ويأتي ذلك في أعقاب اتفاق تعاون عسكري وأمني توصل إليه إردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج أواخر تشرين الثاني/نوفمبر. ويسمح الاتفاق للطرفين بأن يتبادلا إرسال عسكريين أو عناصر من الشرطة من أجل مهمات تدريب وتأهيل.

وأكد متحدث باسم إردوغان الجمعة أن حكومة الوفاق طلبت مساعدة عسكرية من تركيا.

وعلى الحكومة التركية الحصول على موافقة البرلمان على مذكرة ترسلها لتتمكن من نشر قوات في ليبيا، على غرار ما فعلت خلال السنوات الماضية لإرسال عسكريين إلى سوريا والعراق. وهذا هو فحوى المذكرة التي رفعت الإثنين إلى البرلمان.

ويخشى أن يؤدي نشر عسكريين أتراك في ليبيا إلى تصعيد النزاع الذي تدخلت فيه قوى إقليمية منذ سقوط نظام معمر القذافي العام 2011. وتواجه حكومة الوفاق الوطني عملية عسكرية يقودها المشير خليفة حفتر المدعوم سياسياً من عدة دول، بينها السعودية والإمارات ومصر والقوى الإقليمية المنافسة لأنقرة.

في غضون ذلك، بحث الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي الإثنين "أخطار تصعيد عسكري" في ليبيا، داعيين "مجمل الفاعلين الدوليين والليبيين (...) إلى أكبر قدر من ضبط النفس"، وفق ما أعلنت عنه الرئاسة الفرنسية.