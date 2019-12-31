أي مراكز احتلتها الدول العربية في تقرير الحريات السنوي من "فريدم هاوس"؟

أظهر تقرير مؤسسة "فريدم هاوس" الأمريكية السنوي تراجعاً ملحوظاً للحريات على مستوى العالم خلال عام 2019 في الوقت الذي تصدرت فيه تونس المشهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) لتصبح (دولة حرة) بعدما كانت في عداد الدول (الحرة جزئياً) في تقرير العام الماضي.

وجاء في التقرير أن الحريات في تراجع للعام الثالث على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن دولاً مثل إندونيسيا والمجر ومالطا تراجعت خلال العقد الماضي من دول حرة إلى دور "حرة جزئياً" كما انضمت دول مثل نيكاراغوا وتايلاند وتركيا وفنزويلا لمصاف الدول غير الحرة.

كذلك أوضح التقرير أن حرية استخدام الإنترنت تراجعت بشكل كبير في ظل استخدام الأنظمة السياسية مواقع التواصل الاجتماعي لمراقبة مواطنيها ونشر المعلومات المزيفة بالإضافة إلى معاناة حرية الصحافة عالمياً.

واعتمد التقرير في تقييماته على عدة محاور رئيسية ضمت ضمان الحقوق السياسية والانتخابية والحريات المدنية وأداء وشفافية الحكومات وسيادة القانون في كل دولة.

وخص التقرير تونس بالذكر كمثال للدول التي شهدت ارتقاء في ترتيب الحرية، إذ صعدت من دولة (حرة جزئياً) إلى دولة "حرة" لتحتل الصدارة عربياً. مع ذلك، وعلى الرغم من كونها الدولة العربية الوحيدة "الحرة"، بحسب التقرير، تبقى تونس في المرتبة 88 عالمياً.

ترتيب الدول العربية في تقرير الحريات الصادر:

تونس (88 عالمياً) لبنان (134 عالمياً) المغرب (143 عالمياً) الأردن (146 عالمياً) الكويت (148 عالمياً) الجزائر (150 عالمياً) موريتانيا (150 و151 تباعاً). العراق (153 عالمياً) قطر (166 عالمياً) عمان (168 عالمياً) مصر (172 عالمياً). الإمارات (181 عالمياً) البحرين (188 عالمياً) اليمن (191 عالمياً) قطاع غزة (192) ليبيا (194 عالمياً) السعودية (200 عالمياً) سوريا (210 والأخير عالمياً)

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