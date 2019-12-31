بعد النوبة القلبية.. ساندرز أكبر المرشحين الديمقراطيين سنا تعافى بشكل جيد

بات السناتور التقدمي بيرني ساندرز الساعي الى الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للإنتخابات الرئاسية الأمريكية في صحة جيدة وقد تعافى بشكل جيد اثر الأزمة القلبية التي تعرض لها قبل ثلاثة أشهر بحسب ما قال اطباء في رسائل نشرها السناتور الاثنين.

ويحتل السناتور المستقل البالغ من العمر 78 عاما المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات التمهيدية الديمقراطية خلف نائب الرئيس السابق المعتدل جو بايدن البالغ السابعة والسبعين.

وتعرض ساندرز لأزمة قلبية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر خلال حملته للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمنافسة الجمهوري دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية الاميركية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. غير أن الرجل السبعيني قد تماثل "للشفاء من دون مضاعفات" بحسب ما قال طبيبه المختص بأمراض القلب مارتن ام. لي وينتر من مستشفى جامعة فيرمونت.

واضاف الطبيب برسالة أنه "في هذه المرحلة لا ارى أي سبب يمنعه من الاستمرار في القيام بحملته من دون قيود. وإذا تم انتخابه، انا واثق من انه ستكون لديه القوة العقلية والجسدية لتحمل" صعوبات منصب الرئاسة.

من جهته كتب برايان بي. موناهان طبيب الكونغرس الأميركي الذي يُتابع وضع ساندرز باستمرار انه "بصحة جيدة حاليا". وأضاف أنه "يستجيب بقوة لمتطلبات الحملة والسفر والنشاطات الاخرى المجدولة، بلا أي قيود".

ويعتبر ساندرز المعروف بمواقفه اليسارية المتشددة اكبر المرشحين الديمقراطيين سنّاً، وسبق أن خسر في السباق الإنتخابي عام 2016 امام هيلاري كلينتون التي فازت بترشيح الحزب الديمقراطي قبل ان يهزمها ترامب.