الإمارات تودّع عاما وتستقبل آخر..

توافدت الجموع من سكان وزوار إمارة دبي على النوافير المطلة على برج خليفة لرؤية الألعاب المائية والعروض البصرية المصحوبة بإطلاق الألعاب النارية من البرج احتفالاً بالعام الجديد.

واستمتع الحاضرون بالعد التنازلي لنهاية العام خلال عرض بصري عُرض على واجهة أطول برج بالعالم.

وسعت إمارة رأس الخيمة لمناطحة احتفالات دبي هذا العام بمحاولة لكسر رقمين بموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية قد أفادت بأن رأس الخيمة ستسخّر 190 طائرة مسيرة لإطلاق الألعاب النارية بالإضافة إلى إقامة أطول شلال من الألعاب النارية في العالم بطول 4000 متر.

وكان الرقم القياسي لأطول شلاّل من الألعاب النارية مسجلاً بطول 3517.23 متر في مدينة فوكوكا في اليابان.