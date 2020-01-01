أبرم المحافظ سيباستيان كورتز والخضر اتفاقا على تشكيل ائتلاف حكومي اليوم الأربعاء يؤذن بتولي الزعيم الديمقراطي المسيحي الشاب منصب مستشار النمسا بعد أن حكم حتى أيار/مايو مع اليمين المتطرف.

وقال مسؤول في حزب الخضر البيئي الذي سيشارك للمرة الأولى في ائتلاف حكومي لوكالة فرانس برس "لقد اتفق حزب الشعب والخضر على برنامج حكومي". وأكد مسؤول في الحزب المحافظ الاتفاق فيما يتوقع صدور إعلان رسمي بعد اجتماع مستمر في فيينا لوضع اللمسات الأخيرة على هذا التحالف.

وتجري المفاوضات منذ نحو ثلاثة أشهر وقد انطلقت إثر الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 29 أيلول/سبتمبر وفاز فيها كورتز و"حزب الشعب" اليميني الذي ينتمي إليه.

وستختبر النمسا للمرة الأولى تحالفاً بين حزب الشعب النمساوي، وهو حزب نافذ جداً في السياسة الوطنية، والحزب المؤيد للبيئة الذي سجّل اختراقاً في الانتخابات الأخيرة لكنه لم يشارك يوماً في حكومة فدرالية.

ولا تزال الأمور غير واضحة بالنسبة إلى الليبرالي سيباستيان كورتز الذي يؤيد خطاً صارماً بشأن الهجرة وحزب الخضر اليساري الذي كان من أشدّ معارضي كورتز عندما كان لديه خيار التحالف مع اليمين المتطرف في ولايته الأولى، في كانون الأول/ديسمبر 2017.

وكان الائتلاف الذي شكّله كورتز مع القوميين في حزب الحرية النمساوي، انهار في أيار/مايو بعد تسريب معلومات عن نائبه زعيم حزب الحرية عرفت باسم "فضيحة إيبيزا" او "ايبيزا غيت".

ويظهر مقطع فيديو محادثات في جزيرة إيبيزا الاسبانية بين زعيم حزب الحرية السابق هاينز كريستيان شتراخه وامرأة قدمت نفسها على أنها ابنة شقيق رجل أعمال روسي قريب من السلطة. وكان شتراخه يشرح لها خلال اللقاء عن طريقة سرية لتمويل حزبه.

ولم يتمكن التحالف بين كورتز وشتراخه الذي شكّل في خريف عام 2017 بغية تنفيذ سياسة مناهضة للهجرة، من الصمود أمام هذه القنبلة الإعلامية. وأجبر شتراخه على الاستقالة، كما كل وزراء حزب الحرية. وتقود حكومة انتقالية النمسا منذ أيار/مايو.

وفي ما يخصّ الائتلاف الحكومي، كتبت صحيفة "تورولر زيتونغ" المحلية أن الحزبين يأخذان "رهاناً محفوفا بالمخاطر" نظراً إلى "مقاربتهما السياسية المختلفة في الأساس".

وسبق أن شدد كورتز على رغبته "مواصلة تخفيض الضرائب" و"مكافحة الهجرة غير القانونية". وسيُكشف عن تفاصيل التسوية التي توصل إليها الحزبان أثناء عرضهما برنامجهما المشترك الخميس.

وسيهيمن اليمين بشكل كبير على الحكومة الجديدة التي سيحظى حزب الخصر فيها على أربع حقائب وزارية.

ويُفترض أن يوافق الخضر على الاتفاق الحكومي خلال مؤتمر استثنائي يُعقد السبت.