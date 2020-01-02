مقتل رئيس الأركان التايواني في تحطم مروحية قرب تايبيه

قتل رئيس أركان الجيش التايواني وسبعة ضباط كبار آخرين في حادث تحطم مروحية في منطقة جبلية الخميس، وفق وزارة الدفاع. ولقي رئيس الأركان الجنرال شين يي-مينغ حتفه بعد تحطم المروحية وهي من طراز بلاك هوك يو-إتش-60 إم في منطقة جبلية قرب تايبيه، وفق المتحدث باسم وزارة الدفاع شيه شون-وين، فيما تم إنقاذ خمسة أشخاص. وكان شين البالغ من العمر 62 عاما وعدد من كبار المسؤولين العسكريين في مهمة روتينية لتفقد جنود في مقاطعة ييلان في شمال شرق البلاد بمناسبة قرب حلول عيد السنة القمرية.

وباشرت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ضحايا تحطم المروحة وعثرت على 10 ناجين من الحادث، فيما واصلت البحث عن الجنرال شين يي مينغ والشخصين الآخرين اللذين كانا معه.

وقالت وزارة الدفاع في وقت سابق إن طائرة الهليكوبتر تحطّمت لأسباب لا تزال مجهولة في منطقة جبلية بالقرب من العاصمة تايبيه بعيد إقلاعها في مهمّة روتينية.