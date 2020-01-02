امبراطور اليابان يتمنى عاما من دون كوارث طبيعية

عبر امبراطور اليابان الجديد ناروهيتو الخميس عن تمنياته بعام لا يشهد كوارث طبيعية، وذلك في أول كلمة له منذ اعتلائه العرش أمام عشرات آلاف المهنئين بالعام الجديد. وخاطب ناروهيتو الجموع قائلا "يسرني أن أحتفل بالعام الجديد معكم"، فيما كان العديد منهم يلوحون بأعلام يابانية ويهتفون "بنزاي" أي "يعيش".

وأضاف الامبراطور البالغ من العمر 59 عاما وإلى جانبه الامبراطورة ماساكو "ومن ناحية أخرى أشعر بالقلق لأن العديد من الأشخاص لا زالوا يعيشون حياة صعبة بسبب الأعاصير والأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد العام الماضي". وقال "آمل أن تكون هذه السنة طيبة وتنعم بالأمان من دون أي كوارث طبيعية".

هذا وزار الشهر الماضي الامبراطور وزوجته مواطنين في مناطق شمال شرق اليابان اجتاحها الاعصار القوي هاغيبيس في تشرين الأول/أكتوبر، والذي أودى بأكثر من 80 شخصا وألحق أضرارا هائلة بالبنية التحتية.

وحضر الاحتفال بالعام الجديد أيضا أكيهيتو، والد ناروهيتو، الذي أصبح أول امبراطور ياباني يتخلى عن العرش في نحو قرنين، عندما تنحى في 30 نيسان/أبريل بعد حكم استمر ثلاثة عقود.

واعتلى ناروهيتو العرش رسميا في تشرين الأول/أكتوبر أمام ملوك وقادة من أنحاء العالم.

ويفتح القصر المركزي في طوكيو الذي تحيط به جدران من الحجر والخنادق، أمام العامة مرتين في العام، الأولى في عيد الامبراطور والثانية في رأس السنة، عندما يستقبل الامبراطور وعائلته المهنئين. وسيطل الامبراطور أربع مرات خلال اليوم من شرفة القصر.