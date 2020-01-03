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الشرطة الفرنسية تقتل رجلاً هاجم المارّة بسكين في حديقة جنوب باريس

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بقلم:   Hassan Refaei 
الشرطة الفرنسية تلاحق رجلاً طعن أشخاص جنوب العاصمة باريس
الشرطة الفرنسية تلاحق رجلاً طعن أشخاص جنوب العاصمة باريس -
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أصيب ثلاثة أشخاص، اثنان منهم في حالة خطيرة، في هجوم بسكّين، بعد ظهر اليوم الجمعة، في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية، باريس، نفذه رجل قُتل برصاص الشرطة.

وأفادت مصادر فرنسية، أنه في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، هاجم رجلٌ يحمل سكِّيناً عدةَ أشخاص في منتزه هاوتس برويريس، وقام بتوجيه طعنات نحوهم ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، جراح إثنين منهم خطيرة.

وقال عمدة بلدية فيلجويف، فنسنت جينبرون في تصريحات إذاعية أن الرجل المهاجم وبعد أن طعن ثلاثة أشخاص في حديقة فيلجويف هرب إلى مركز تسوق في منطقة "لهيلي روس"، حيث أطلق عناصر الشرطة النار عليه ما أدى إلى مقتله.

وأوضح الضابط في الشرطة، إيف ليفبفر، أن عناصره أطلقوا النار باتجاه الرجل خشية أن يكون يرتدي حزاماً ناسفاً ويفجّر نفسه، هذا ولم يُعرف بعد إن كان الحادث مرتبطاً بالإرهاب.

يذكر أنه وقبل ثلاثة أشهر هاجم رجل مسلح بسكين المركز الرئيس للشرطة في باريس، ما أدى إلى مقتل 4 من عناصر الشرطة إحداهم إمرأة، وإصابة آخر بجروح متوسطة، وتم القضاء حينها على المهاجم الذي يبلغ من العمر 45 سنة داخل المركز القريب من "نوتردام" بعدما أطلق شرطي النار عليه.

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