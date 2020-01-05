نتنياهو يكيل المديح لترامب بعد الأمر بتنفيذ "عملية سليماني"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، الأحد، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "يستحق كلّ التقدير" لأنه أعطى الأمر بقتل قائد فيلق القدس، الجنرال الإيراني، قاسم سليماني.

وأضاف نتنياهو "سليماني تسبب بمقتل الكثير من المواطنين الأميركيين والأبرياء خلال العقود القليلة الماضية.. يستحق ترامب كل التقدير لأنه تصرّف بحزم، بقوة وسرعة".

وشدد نتنياهو خلال لقاء وزاري أسبوعي عقد اليوم في القدس على أن إسرائيل تقف بشكل كامل إلى جانب الولايات المتحدة في حربها للاستقرار الأمني، السلام، والدفاع عن النفس.

وكانت الولايات المتحدة قد وجهت ضربة جوية فجر الجمعة لموكب قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في مطار بغداد، ما أدى إلى مقتله، ما دفع مسؤولين في الجمهورية الإسلامية إلى تقديم وعود بـ"الثأر والانتقام".