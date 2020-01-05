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كينيا

حركة الشباب الإسلامية تشن هجوماً على قاعدة عسكرية أميركية في كينيا

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
قاعدة كامب سيمبا التي تمّت مهاجمتها (صورة من الأرشيف)
قاعدة كامب سيمبا التي تمّت مهاجمتها (صورة من الأرشيف) -
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Staff Sgt. Lexie West/U.S. Air Force via AP - Staff Sgt. Lexie West
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أعلن مسؤول محلي كيني أن مسلحين من حركة الشباب الإسلامية الصومالية شنّوا الأحد هجوماً على قاعدة عسكرية لقوات أميركية وكينية في لامو بشمال كينيا.

وأكدت القيادة المركزية للجيش الأميركي في إفريقيا وقوع الهجوم الذي تبنته حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، بحسب ما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز الأميركية.

وقال المسؤول الكيني إيرونغو ماشاريا لوكالة فرانس برس "حدث هجوم لكن تم صده". وأضاف أنه تمّ قبل فجر الأحد على قاعدة تعرف باسم "كامب سيمبا"، مشيراً إلى أن "عملية أمنية تجري حالياً" بدون أن يوضح ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم. وأكدت في بيان أنها "نجحت في مهاجمة القاعدة العسكرية المحصنة بشدز وتسيطر حالياً على جزء منها".

وأوضحت الحركة أن هذا الهجوم يندرج في إطار حملتها تحت شعار "القدس لن تهوَّد أبداً"، وهي عبارة استخدمت للمرة الأولى في هجوم على مجمع دوسيت الفندقي الراقي في نيروبي في كانون الثاني/يناير 2019، أسفر عن سقوط 21 قتيلاً.

وشنّ مقاتلو الشباب هجمات واسعة عديدة داخل كينيا، مؤكدين أنهم يردّون بذلك على إرسالها قوات إلى الصومال في 2011 لمحاربة هذه الجماعة.

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