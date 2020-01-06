إسرائيل توافق على بناء أكثر من 1900 وحدة استيطانية جديدة

أفادت منظمة محلية غير حكومية، أن السلطات الإسرائيلية وافقت على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت منظمة السلام الآن التي تتابع هذا الملف في بيان إن اللجنة العليا للتخطيط التابعة للسلطة المدنية الاسرائيلية وافقت على بناء هذه الوحدات خلال اجتماعات عقدتها أمس الأحد واليوم الاثنين.

وفي شكل أكثر دقة، أشارت المنظمة إلى الموافقة على 1150 مشروعا في إطار مرحلة تقديم الطلبات وعلى 786 في إطار الموافقة النهائية بينها 258 وحدة في مستوطنة حريش القائمة في "أراض فلسطينية خاصة" متنازع عليها.

ويأتي ذلك فيما يستعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لانتخابات تشريعية في الثاني من أذار/مارس المقبل.

وقالت منظمة السلام الآن في بيان "رغم أن لا تفويض واضحا للحكومة الإسرائيلية الحالية، فإنها تتصرف كأن شيئا لم يكن وتواصل دعم البناء الضار وغير الضروري في الأراضي المحتلة".

والمستوطنات غير قانونية وفق القانون الدولي، لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت الخريف الفائت أنها لم تعد تنظر إليها من هذه الزاوية.

ويقيم أكثر من 600 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.