إيقاف واستجواب عشرات الإيرانيين على الحدود الأمريكية

أكّد عشرات الإيرانيين أو الأمريكيين من أصول إيرانية الإثنين أنّ شرطة الحدود الأمريكية أوقفتهم لدى محاولتهم دخول الولايات المتحدة واستجوبتهم مطوّلاً بشأن آرائهم السياسية بعد التوترات التي تسبّب بها مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية استهدفته في بغداد فجر الجمعة.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، المنظمة الأمريكية غير الحكومية المتخصّصة بالدفاع عن المسلمين، إنّه ساعد أكثر من ستين مسافراً أوقفوا في نهاية هذا الأسبوع على الحدود بين كندا وولاية واشنطن (شمال غرب الولايات المتحدة) حيث استجوبوا لساعات طويلة حول آرائهم السياسية.

وأكّدت كير أنّ العديد من هؤلاء مُنعوا من دخول الولايات المتحدة، لأنّ شرطة الحدود غير قادرة على توقيفهم لاستجوابهم.

“The Washington state chapter of the Council on American-Islamic Relations (CAIR-WA) is assisting more than 60 Iranians and Iranian-Americans of all ages who were detained at length and questioned at the Peace Arch Border Crossing in Blaine, Wash” https://t.co/gJWcoZyUct — Ankit Panda (@nktpnd) January 5, 2020

ونقلت كير عن امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً قولها إنّها أوقفت واستجوبت مع أسرتها لأكثر من عشر ساعات عند نقطة عبور في بلين (ولاية واشنطن) قبل أن يتم في نهاية المطاف إطلاق سراحها صباح الأحد.

ووفقاً للشابة فإنّ أسرتها استوضحت عناصر شرطة الحدود عن سبب توقيفهم واستجوابهم المطوّل فكان جواب هؤلاء "هذا ببساطة ليس الوقت الأنسب لكم".

وقال ماسيه علي فولادي، مدير فرع كير في ولاية واشنطن إنّ "هذه المعلومات مقلقة للغاية وقد تشكّل حالات احتجاز غير قانوني لمواطنين أمريكيين".

وقال مواطن أمريكي من أصل إيراني إنه تم توقيفه بمطار جي إف كى في نيويورك واستجوِب بشأن آرائه حول الوضع في إيران.

Well, just landed at JFK and — no surprise — got taken to the special side room and got asked (among other things) how I feel about the situation with Iran. I wanted to be like: my book comes out in September, preorder now on amazon — John Ghazvinian (@JohnGhazvinian) January 5, 2020

لكنّ مسؤولي "شرطة الحدود والجمارك" نفوا هذه الاتّهامات، مؤكّدين أن أسباب التأخير الطويل عند المعابر الحدودية هي زيادة حركة العبور في موسم العطلات وعدم وجود ما يكفي من الموظفين لكون قسم منهم في إجازات بمناسبة الأعياد.

وشدّد هؤلاء على أنّ عناصرهم لا يميّزون بين المسافرين على أساس دينهم أو عرقهم أو أصلهم.

ونفى متحدّث باسم شرطة الحدود والجمارك لفرانس برس أن تكون الإدارة الأمريكية قد أصدرت توجيهات لمنع الأمريكيين من حملة الجنسية الإيرانية من دخول البلاد.

لكنّ عدداً من النواب اتّهموا إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجاوز صلاحياتها، وكذلك فعل الحاكم الديمقراطي لولاية واشنطن جاي إنسلي.

وقال الحاكم في بيان إنّ بعضاً من سكان ولايته "الذين صادف أنهم أمريكيون إيرانيون، احتجزوا على الحدود بين كندا والولايات المتحدة ... من دون أيّ سبب آخر غير أصلهم" ممّا يثير "مشاكل دستورية وأخلاقية".

بدورها عبّرت السناتورة إليزابيث وارن، المرشّحة الديمقراطية للرئاسة، في تغريدة على موقع تويتر عن "قلقها العميق" بسبب هذه المعلومات.