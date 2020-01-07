شاهد: اليونانيون الأرثودوكس يحيون عيد الغطاس

تجمع عديد اليونانيين على شاطئ البحر في مدينة بيرايكي للاحتفال بعيد الغطاس، وهو مناسبة احتفالية دينية لدى المسيحيين الأرثودوكس. وخلال الاحتفال، يشارك متبارون معتنقون للعقيدة في استرداد صليب، يقوم برميه كاهن في الماء، احياء لذكرى تعميد السيد المسيح.

وذهب في اعتقاد الناس من خلال هذا التقليد، أن الشخص الذي ينجح في استرداد الصليب، سيتخلص من الأرواح الشريرة، وأنه سيكون في صحة جيدة كامل السنة. وبعد أن يستخرج الصليب من الماء يقوم الكاهن برش المحتفلين بالماء، بواسطة باقة من الريحان.

ويجري الاحتفال بعيد الظهور في بعض الكنائس المسيحية في الدول الغربية. ويمثل عيد الظهور نهاية اليوم 12 من عيد الميلاد، ولكن لا يحتفل جيمع المسيحيين الأرثودوكس بالمناسبة في يوم واحد.

ففي حين تحيي الكنيسة الأرثودوكسية في اليونان وبلغاريا ورومانيا المناسبة يوم 6 يناير/كانون الثاني، نجد أن الكنيسة الأرثودوكسية في روسيا وأوكرانيا وصربيا تحيي المناسبة يوم 19 من الشهر ذاته، بما أن عيد الميلاد يحتفل به يوم 7 كانون الثاني/يناير.