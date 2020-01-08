مصرع 170 شخصاً في تحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل "كل ركاب وأفراد طاقم" طائرة البوينغ 737 التابعة لشركة الخطوط الاوكرانية التي تحطمت صباح الاربعاء بعيد اقلاعها من طهران.

وكتب على صفحته على فيسبوك "بحسب المعلومات الأولية، فان كل الركاب وأفراد طاقم الطائرة قتلوا". وكان المسؤول الكبير في الخارجية الاوكرانية فاسيل كيريليتش أعطى معلومات مماثلة لوكالة فرانس برس معلنا انه "بحسب الارقام الأولية فانه كان هناك 168 شخصا" على متن الطائرة التي كان يفترض ان تقوم برحلة بين طهران وكييف.

ولقي 170 شخصاً مصرعهم في تحطّم طائرة بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها صباح الأربعا، بحسب ما أعلن الهلال الأحمر الإيراني.

وقال رئيس الهلال الأحمر بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) إنه "حتماً هناك استحالة بأن يكون هناك ناجون في عداد ركاب" الرحلة بي إس-752 التي كانت متّجهة من طهران إلى كييف وعلى متنها 170 شخصاً بين ركاب وافراد طاقم.

ونقلت الوكالة شبه الحكومية عن مجتبى خالدي، المتحدّث باسم جهاز إدارة الطوارئ في البلاد، قوله إنّ عشر سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادث.