فيديو: انفجار سيارة مفخخة قرب البرلمان الصومالي

وقع انفجار قوي نجم عن سيارة مفخخة صباح الأربعاء في العاصمة الصومالية مقديشو على مسافة قريبة من البرلمان، وفق ما أفاد شهود عيان ومسؤول أمني.

وتصاعدت سحابة دخان أسود كثيف في سماء العاصمة فيما قال شهود عيان إن سيارات تشتعل.

وقال المسؤول الأمني محمد عبدي قادر "يشبه ذلك انفجار سيارة مفخخة لكن ليس لدينا تفاصيل بعد".

ويأتي الانفجار القوي بعد أيام على تفجير ضخم بمركبة مفخخة تبنته حركة الشباب الإسلامية أودى بحياة 81 شخصاً في 28 كانون الأول/ديسمبر، واقتحام جهاديين يوم الأحد قاعدة عسكرية في كينيا تستخدمها القوات الأمريكية.

وقال أحد شهود العيان لانفجار الأربعاء شمسو علي "كان هناك دخان وبلبلة على طول الطريق، الانفجار كان قوياً جداً وكنت في طريقي إلى المكان الذي وقع فيه".

وقال شاهد عيان آخر هو ضاهر ياري "كان هناك العديد من المركبات في المنطقة التي وقع فيها الانفجار ولا بد أن إصابات وقعت لكن ليس لدينا معلومات بعد لأن قوات الأمن تفرض طوقاً أمنياً على الطريق وتطلق النار".